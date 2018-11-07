تحذيرات من انتشار الأمراض في 2016.. ووزارة الزراعة ترد



وأضاف "عطا"، في لقاء برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن وزارة الزراعة عندما يأتي لها تحذيرا بصفة رسمية تبحثه وتعمل عليه، مشيرا إلى الحملات التي أطلقتها وزارة الزراعة للوقاية من الأمراض وإنتاج منتجات زراعية جيدة.



وأشار إلى أن هناك أمراض وحشرات موجودة ولكنها قد تزيد وتؤدي لنقص الإنتاجية، مشددا على ضرورة وجود خطط استباقية لمواجهة ذلك.

علق المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل، على ما قاله، محمد علي فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ، بأن شتاء 2019 هو عام الأمراض الفطرية والبكتيرية، بأنه لا يستطيع تأكيد ذلك أو نفيه.