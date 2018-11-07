غدا.. عايدة الأيوبي تشدو بمدائح نبوية في حفلها بالساقية

تشدو غدًا المطربة عايدة الأيوبي، خلال حفلها المرتقب بساقية الصاوي بباقة من الأغانى والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التى قدمتها بعد عودتها للساحة الغنائية.





ومن المقرر أن تقدم الأيوبي، خلال الحفل مجموعة من الأغانى ومنها "صلى الله على محمد" و"قسما بنور المصطفى" و"خير البرية وعدد آخر من الأناشيد الدينية والصوفية الخاصة بها.



