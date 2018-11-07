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باحثة لـ"داعية سلفي": "أنت بتاجر بدقنك".. والأخير يرد (فيديو)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
باحثة لـداعية سلفي: أنت بتاجر بدقنك.. والأخير يرد (فيديو)
الشيخ سامح عبدالحميد الداعية السلفي
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة على الهواء مباشرة، بين الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، وعبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، بسبب مسألة التعدي على الزوجات.

وأكدت "سليمان"، في لقاءها مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن الزوجة من حقها أن تطلب الطلاق في حالة أن تتعرض للضرب من زوجها.

وهاجمت "سليمان"، الداعية السلفي وقالت له: "أنت بتاجر بدقنك"، ليرد عليها الأخير قائلا: "عيب كده.. أنتي شخصية غلاطة في الكلام".


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