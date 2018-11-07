السلمي: علاقة مصر وتونس تاريخية.. وكل شخص سيتمنى فوز من يمثله

تحدث زياد السلمي المسؤول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية عن التحضيرات لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا مساء الجمعة المقبلة على ملعب رادس.

وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "العلاقة بين مصر وتونس تاريخية، استقبال بعثة الفريق اليوم كان طيب للغاية، الاتصالات مستمرة مع مسئولي الاهلي وتونس للتجهيز لكل شيء متعلق بمباراة الجمعة".

وتابع: "هذا ليس اول لقاء بين مصر وتونس، سنبارك للفريق الفائز بالبطولة وبالتأكيد كل شخص يتمنى فوز الفريق الذي يمثل بلاده".