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منى عراقي للمقبلين على الزواج: اتفقوا على الطلاق وقانون الرؤية (فيديو)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
منى عراقي للمقبلين على الزواج: اتفقوا على الطلاق وقانون الرؤية (فيديو)
منى عراقي
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نعيم يوسف
 
دعت الإعلامية منى عراقي، المقبلين على الزواج للاتفاق على تفاصيل الطلاق، ورؤية الأطفال أولا، معقبة: "بعد الجواز فيه طلاق".

وأكدت "عراقي"، في برنامجها "المهمة"، المذاع عبر قناة "النهار" الفضائية، على أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في ارتفاع معدلات الطلاق، معقبة: "معملنهاش في الكورة ولا التعليم ولا الصحة، علمناها في الطلاق".

وبث البرنامج إحصائية عن معدلات الطلاق في مصر التي كانت الأولى عالميا على مدى الثلاثة سنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود 4 مليون مطلقة في مصر، وحالة طلاق كل 4 دقائق.


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