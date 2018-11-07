منى عراقي للمقبلين على الزواج: اتفقوا على الطلاق وقانون الرؤية (فيديو)



وأكدت "عراقي"، في برنامجها "المهمة"، المذاع عبر قناة "النهار" الفضائية، على أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في ارتفاع معدلات الطلاق، معقبة: "معملنهاش في الكورة ولا التعليم ولا الصحة، علمناها في الطلاق".



وبث البرنامج إحصائية عن معدلات الطلاق في مصر التي كانت الأولى عالميا على مدى الثلاثة سنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود 4 مليون مطلقة في مصر، وحالة طلاق كل 4 دقائق.









دعت الإعلامية منى عراقي، المقبلين على الزواج للاتفاق على تفاصيل الطلاق، ورؤية الأطفال أولا، معقبة: "بعد الجواز فيه طلاق".