مسؤول أممي: مؤسسات قطاع الأعمال قادرة على إحداث تغيير والمشاركة في التطوير



وأضاف "الفولي"، في لقاء برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الشركات قادرة على سبيل المثال أن تنشر قيمة معينة في مسألة النظافة من خلال منتجاتها، فيصل إلى ملايين الأشخاص في نفس الوقت، وهنا الرسالة تصل للمستهدف بشكل مباشر وأفضل.



وأشار أن هذه المؤسسات تساهم في التطوير والتنمية ودعم خطط التنمية للدولة، ويجب على هذه المؤسسات أن تدرك حقوق الإنسان وفقا للاتفاق الخاص بالأمم المتحدة، ومن بين ذلك منع عمالة الأطفال، والمساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف، وأيضا دعم حقوق العمال.

قال محمد الفولي، المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، إن مؤسسات قطاع الأعمال واحدة من المؤسسات الرئيسية في إحداث التغيير، لأنها بما تملك من أدوات قادرة بشكل كبير على الوصول للمواطن والتأثير على ثقافته.