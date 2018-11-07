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اليوم.. النطق بالحكم على متهم بـ"أحداث عنف النزهة"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
اليوم.. النطق بالحكم على متهم بـأحداث عنف النزهة
محاكمة - صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم في  إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد لاتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013،

يصدر الحكم المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدىعلى الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.
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