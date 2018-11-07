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هاني أباظة: نحتاج تشريع خاص لإتاحة الأراضي لبناء مدارس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:34 ص
هاني أباظة: نحتاج تشريع خاص لإتاحة الأراضي لبناء مدارس
هاني أباظة - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إننا نحتاج إلى تشريع خاص لإتاحة الأراضي لبناء مدارس، موضحا أن هناك أراضي تابعة للأوقاف، والإصلاح الزراعي، والدولة تحتاجها ويرفضون، ولابد من وجود تشريع لحل هذه المشكلة.

وأضاف "أباظة"، في لقاء مع الاعلامية الشابة زوريال إدوالي، المشاركة في منتدى شباب العالم، وبثته قناة dmc الفضائية، أن هذا تحدي مجتمعي كامل، والدولة نفسها لن تستطيع الانتهاء من هذا الموضوع، ويجب مشاركة المجتمع الأهلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مدارس تعمل بنظام الفترتين، ومدارس أخى كثافاتها عالية جدًا، ومناطق محرومة نهائيا، و"الولاد بيقعدوا على المصطبة".
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