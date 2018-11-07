عاجل.. "الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لـ"سيول" اليوم.. وظاهرة خطيرة تضرب عدد من المحافظات





أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، أن أن دولة الكويت تعرضت لموجة من الطقس السيئ، بسبب وجود كتلة هوائية قادمة من المناطق الباردة في اليومين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى تعرض الكويت لأسوء طقس منذ نحو 50 عامًا.





وقال شاهين، في تصريحات تليفزيونية، بشأن سيول الكويت، وحقيقة تعرض مصر لموجة من الطقس السيئ شبيهة لذلك، إن الطبيعة الصحراوية للكويت، تزيد من برودة أي موجة تتعرض لها، لتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها بنسب كبيرة.





وعن احتمالية تعرض مصر لمثل هذه الموجة، أوضح أن مصر آمنة من مثل هذه الكوارث، ولن تتعرض لمثل هذه الأمور كونها محمية من البحرين المتوسط والأحمر وأي موجة باردة تعبر البحرين وتتغير درجة حرارتها للدفء؛ بعد تلامسها بالمياه ما يجعلها لطيفة وتحويلها إلى موجه باردة وليست شديدة البرودة.





وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، تحذر فيها المواطنين من خطورة سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية خلال اليوم، مشددة على كون الظاهرة التي يجب الحذر منها في هذه الأيام، هي ظاهرة "الشبورة المائية"، والتي تظهر بوضوح على أغلب المدن والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.



