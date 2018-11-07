مجدي عبد الغني عن أزمة الملابس: البعض حاول إثارة اتحاد الكرة ضدي

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، أنه كان يأخذ الملابس من اتحاد الكرة، ثم يتسحر مع رئيس الاتحاد، دون أي نوع من أنواع الغضاضة.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تفاجئت اليوم التالي إن الدنيا مقلوبة، وكان الملابس ده ملكًا لحد".

وأكمل: "كان كأس العالم أول رئاسة بعثة لي، ولم أكن أعلم أن البعض يثير الاتحاد ضدي، من الممكن أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو الإداريين".