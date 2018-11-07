١٠معلومات عن مكسيم خليل في عيد ميلاده

يحتفل الممثل السوري مكسيم خليل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الأربعين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.

١- ولد مكسيم خليل في السابع من نوفمبر ١٩٧٨.





٢- والده هو السياسي والباحث الاستراتيجي السوري دكتور هاني خليل، بينما تعود أصول والدته ستيلا توميلوفيتش لروسيا.





٣- درس البالية، وقدم العديد من الأعمال العالمية كان آخرها "كسارة البندق" لتشايكوفسكي.





٤- مارس رياضة كرة السلة، وكان لاعبًا في نادي الجيش.





٥- عمل في بداياته مساعد مخرج لمدة عامين.





٦- تفرغ للتمثيل منذ عام ٢٠٠٠، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة في سوريا والعالم العربي، من أشهرها: "زمن العار"، و"روبي"، و"الشك".





٧- أتقن مكسيم الدوبلاج، واشتهر بالأدباء الصوتي لشخصية مهند في المسلسل التركي الشهير "نور"، و"اللص الطائر" في "المحقق كونان".





٨- اشترك في تقديم برنامج "قعدة رجالة" مع كل من الفنان المصري شريف سلامة، والفنان الأردني إياد نصار.





٩- عُرف بتأييده للثورة السورية المطالبة بالإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، ووضع النظام السوري اسمه على قوائم المطلوبين وصدرت بحقه مذكرتي اعتقال إحداها من الأمن السياسي والثانية من الاستخبارات العامة.





١٠- تزوج مرتين، الأولى من الفنانة يارا خليل، وأنجب منها هاني، ثم انفصلا، وتزوج ثانية من الفنانة سوسن أرشيد في عام ٢٠٠٤، وأنجبا جاد ولوكاس.







