١٠معلومات عن مكسيم خليل في عيد ميلاده
يحتفل الممثل السوري مكسيم خليل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الأربعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.
١- ولد مكسيم خليل في السابع من نوفمبر ١٩٧٨.
٢- والده هو السياسي والباحث الاستراتيجي السوري دكتور هاني خليل، بينما تعود أصول والدته ستيلا توميلوفيتش لروسيا.
٣- درس البالية، وقدم العديد من الأعمال العالمية كان آخرها "كسارة البندق" لتشايكوفسكي.
٤- مارس رياضة كرة السلة، وكان لاعبًا في نادي الجيش.
٥- عمل في بداياته مساعد مخرج لمدة عامين.
٦- تفرغ للتمثيل منذ عام ٢٠٠٠، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة في سوريا والعالم العربي، من أشهرها: "زمن العار"، و"روبي"، و"الشك".
٧- أتقن مكسيم الدوبلاج، واشتهر بالأدباء الصوتي لشخصية مهند في المسلسل التركي الشهير "نور"، و"اللص الطائر" في "المحقق كونان".
٨- اشترك في تقديم برنامج "قعدة رجالة" مع كل من الفنان المصري شريف سلامة، والفنان الأردني إياد نصار.
٩- عُرف بتأييده للثورة السورية المطالبة بالإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، ووضع النظام السوري اسمه على قوائم المطلوبين وصدرت بحقه مذكرتي اعتقال إحداها من الأمن السياسي والثانية من الاستخبارات العامة.
١٠- تزوج مرتين، الأولى من الفنانة يارا خليل، وأنجب منها هاني، ثم انفصلا، وتزوج ثانية من الفنانة سوسن أرشيد في عام ٢٠٠٤، وأنجبا جاد ولوكاس.