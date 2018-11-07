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١٠معلومات عن مكسيم خليل في عيد ميلاده

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
١٠معلومات عن مكسيم خليل في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 

يحتفل الممثل السوري مكسيم خليل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الأربعين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد مكسيم خليل في السابع من نوفمبر ١٩٧٨.


٢- والده هو السياسي والباحث الاستراتيجي السوري دكتور هاني خليل، بينما تعود أصول والدته ستيلا توميلوفيتش لروسيا.


٣- درس البالية، وقدم العديد من الأعمال العالمية كان آخرها "كسارة البندق" لتشايكوفسكي.


٤- مارس رياضة كرة السلة، وكان لاعبًا في نادي الجيش.


٥- عمل في بداياته مساعد مخرج لمدة عامين.


٦- تفرغ للتمثيل منذ عام ٢٠٠٠، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة في سوريا والعالم العربي، من أشهرها: "زمن العار"، و"روبي"، و"الشك".


٧- أتقن مكسيم الدوبلاج، واشتهر بالأدباء الصوتي لشخصية مهند في المسلسل التركي الشهير "نور"، و"اللص الطائر" في "المحقق كونان".


٨- اشترك في تقديم برنامج "قعدة رجالة" مع كل من الفنان المصري شريف سلامة، والفنان الأردني إياد نصار.


٩- عُرف بتأييده للثورة السورية المطالبة بالإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، ووضع النظام السوري اسمه على قوائم المطلوبين وصدرت بحقه مذكرتي اعتقال إحداها من الأمن السياسي والثانية من الاستخبارات العامة.


١٠- تزوج مرتين، الأولى من الفنانة يارا خليل، وأنجب منها هاني، ثم انفصلا، وتزوج ثانية من الفنانة سوسن أرشيد في عام ٢٠٠٤، وأنجبا جاد ولوكاس.



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