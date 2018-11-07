عاجل.. أول رد رسمي من الحكومة التونسية على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد زياد السلمي المسؤول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية أن الإعلام له دور في تهدئة الأجواء قبل مباراة الجمعة بين الأهلي والترجي في ملعب رادس.

وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كل الترتيبات جاهزة لاستقبال الجماهير الأهلاوية في تونس بلدها الثاني".

وتابع: "المباراة داخل المستطيل الأخضر فقط لاغير، دور الإعلام هو تهدئة الأجواء وايصال رسالة للجماهير في مصر وتونس أن المباراة لا تتجاوز كونها 90 دقيقة على أرض الملعب".