ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. أول رد رسمي من الحكومة التونسية على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:26 ص
عاجل.. أول رد رسمي من الحكومة التونسية على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا
الاهلي والترجي
طباعة
عمرو مصطفى
 

أكد زياد السلمي المسؤول الإعلامي عن وزارة الشباب والرياضة التونسية أن الإعلام له دور في تهدئة الأجواء قبل مباراة الجمعة بين الأهلي والترجي في ملعب رادس.

 

وقال السلمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كل الترتيبات جاهزة لاستقبال الجماهير الأهلاوية في تونس بلدها الثاني".

 

وتابع: "المباراة داخل المستطيل الأخضر فقط لاغير، دور الإعلام هو تهدئة الأجواء وايصال رسالة للجماهير في مصر وتونس أن المباراة لا تتجاوز كونها 90 دقيقة على أرض الملعب".

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 3:20:01 AM