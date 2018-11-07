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الطبوبي يدعو الى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:14 ص
الطبوبي يدعو الى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية
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محمد وليد الجموسي
 
دعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل  الثلاثاء الى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لتطوير مستوى التأجير بما يضمن الحفاظ على الكفاءات التونسية في المؤسسات العمومية.

وأضاف الطبوبي في إجتماع عمالي بمقر وزارة التجهيز والاسكان إلى أن الإتحاد سيطالب في هذا الصدد بمراجعة الجانب الترتيبي المنظم للوظيفة العمومية من أجل المحافظة على الكفاءات التونسية في المؤسسات العمومية مشددا على أن اقرار إسناد منح تحفيزية لفائدة الأعوان من شأنه أن يضمن تطوير المرفق العمومي.

واعتبر أن إصلاح مؤسسات القطاع العام لا يمكن أن يستند إلا الى حماية المقدرة الشرائية للأعوان العموميين وكذلك بصون مكانة المؤسسات العمومية في النهوض بالنسيج الإقتصادي والخدماتي في البلاد مجددا تمسك الاتحاد بنيل زيادة مجزية في الأجور لأعوان المؤسسات العمومية .

وأكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيدافع عن كرامة أعوان الوظيفة العمومية مشددا على أن أعوان الوظيفية العمومية "سينالون حقهم في الزيادة في الأجور أحب من أحب وكره من كره" حسب قوله.  (وات)
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