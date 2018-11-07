عاجل.. باسم مرسي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز

كشف باسم مرسي نجم لاريسا اليوناني بأن بيراميدز لم يفاوضه، كما كشف عن العديد من نجوم كرة القدم الذين استفاد منهم طوال مسيرته.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " بيراميدز بقيادة حسام حسن صنع حالة في الدوري ولم يفاوضني حتى الآن".

وأضاف: "فيريرا وحسام حسن وجروس من المدربين المميزين في الدوري بالإضافة إلى طارق يحيى الذي كنت أحب العمل معه".

واختتم مرسي تصريحاته قائلاً: " ريعو ورمضان السيد وفرج السعيد وإسماعيل يوسف وميدو أكثر من استفدت منهم طوال مشواري".