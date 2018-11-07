سوسة: الدورة الثالثة لصالون سوسة الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية من 14 الى 17 نوفمبر

يحتضن فضاء معرض سوسة الدولي من 14 الى 17 نوفمبر الجاري الدورة الثالثة لصالون سوسة الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية وذلك في إطار شراكة بين إدارة المعرض والادارتين الجهويتين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في سوسة.





وأوضح الرئيس المدير العام لمعرض سوسة الدولي عبد العزيز الدهماني خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بسوسة ان هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة تأتي

تناغما مع ثراء المشهد الاقتصادي بالجهة وتوفّر بنية تحتية ملائمة لنجاح هذه النوعية من التظاهرات واستجابة لتطلعات عدد هام من المهنيين الناشطين في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية.





وذكر أن هذا الصالون يمتاز بتنوّع العارضين في مختلف الاختصاصات حيث ينتظر مشاركة حوالي 100 مؤسسة ناشطة بالخصوص في تجميد اللحوم والدواجن

وصناعة الألبان والمشروبات وصناعة العجين وتعليب المواد الغذائية والمشروبات الغازية وزيت الزيتون.

ولاحظ المسؤول التجاري للصالون أيمن الدوس أن صالون سوسة الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية سيتيح الفرصة لزواره حتى يعاينوا المواد الاستهلاكية الغذائية

التي يجهلون كيفية صنعها والمراحل التي تمرّ بها قبل عرضها في المحلات التجارية.





وأضاف أن إدارة معرض سوسة الدولي برمجت في اطار الصالون ندوات علمية تهتم أساسا بمزيد التعريف بآليات بعث وتمويل المشاريع في المجال الى جانب تناول

مواضيع ذات علاقة بقطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية والقطاعات المرتبطة عضويا وهيكليا بهما على غرار قطاعات اللف والتكييف وتحويل المنتوجات البيولوجية

والأحياء المائية والتجهيز الريفي.





وحرصت إدارة المعرض وفق ذات المتحدث على استدعاء كل المعنيين بالإنتاج والابتكار الى جانب الاخصائيين في الميدان الفلاحي والصناعات الغذائية ومختلف

الفاعلين المعنيّين بتطوير الفلاحة والهياكل ذات العلاقة. (وات)