مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة: تحديد يوم 20 نوفمبر كآخر أجل لتقديم الترشحات

حدّدت جمعية مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة يوم 20 نوفمبر الحالي، كآخر أجل لتلقي ملفات المشاركة في الدورة 44 للمهرجان، الذي سيقام من 17 إلى 26 ديسمبر القادم.





ويمكن للجمعيات المسرحية الراغبة في المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان تقديم مطلب في الغرض، مصحوبا بالملف الفني للعمل المسرحي المقترح (موسم 2017-2018) وقرص مضغوط يحمل تسجيلا للمسرحية، إلى جانب قائمة اسمية للفريق العامل.





واشترط المنظمون أن يكون العمل مصنفا من قبل لجنة انتقاء الأعمال المسرحية المحترفة والهاوية.





وتلقت الهيئة المديرة لهذه التظاهرة المسرحية، إلى حدود يوم 4 نوفمبر الحالي، ثمانية ملفات لأعمال مسرحية مرشحة للمسابقة الرسمية 44 للمهرجان، وهي "غيبوبة" للفرقة المسرحية الحبيب الحداد بباجة، و"إذا كان" لجمعية فسيفساء مدنين، و"رقصة زوجة ديك-تاتور" لجمعية الحلم المسرحي بقفصة. وتقدّمت جمعية الشباب المسرحي حمام سوسة للمشاركة بمسرحية "هز يديك".





أما بقية الأعمال المسرحية الواردة على جمعية مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة، فهي "للا" لجمعية النهوض المسرحي بجربة، و"مزقرطو" لجمعية ميميزيا بتازركة،بالإضافة إلى مسرحية "الكركارة" لجمعية آرتوميموس تونس، وكذلك مسرحية "رصيف السحب" لجمعية تنفس فن بتالة.





وكان مقرّرا أن تنتظم هذه الدورة في شهر أوت الماضي، كغيرها من الدورات الفائتة التي انتظمت في فصل الصيف، غير أنّ جمعية مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة، قامت بترحيلها إلى شهر ديسمبر القادم، لأسباب أرجعتها، في بلاغ لها بتاريخ 31 جويلية 2018، التأجيل إلى عدم توفر الدعم المادي وكذلك اللوجيستي للمهرجان من الجهات المانحة، لإعداد "برنامج ضخم" يتلاءم مع الاحتفال بخمسينية المهرجان المتزامنة مع دورته الحالية. (وات)