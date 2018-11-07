"أيام الرواية البرتغالية" يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بمدينة الثقافة

ينظم بيت الرواية بمدينة الثقافة "أيام الرواية البرتغالية" يومي الثلاثاء 13 والأربعاء 14 نوفمبر 2018.





ويتضمن برنامج التظاهرة في اليوم الأول ندوة حول خصوصيات الرواية البرتغالية التي يؤثثها الأكاديمي والمترجم التونسي المقيم في البرتغال و المتحصل على الدكتوراه في الأدب المقارن موضوعها الأدب العربي المكتوب بالبرتغالية عبد الجليل العربي، بمداخلة حول "اتجاهات الرواية البرتغالية المعاصرة".





ويهتم هذا الأكاديمي بالأدب البرازيلي والبرتغالي ترجمة وبحثا وقد سبق له أن أعد "أنطولوجيا" بالعربية للأدب البرتغالي المعاصر، كما انشغل بترجمة الشعر البرتغالي بداية من فرناندو بيسوا وصولا إلى نونو جوديس.

وسيتم بعد المداخلة توقيع نموذجين من ترجمة عبد الجليل العربي للأدب البرتغالي وهما رواية "ميتان لرجل واحد" لجورجي أمادو و"هيا نشتر شاعرا" لأفونسو كروش الذي سيكون موضوع مداخلة الفنانة التشكيلية "نجاة الذهبي" حول "ظاهرة الروائيين الرسامين".





وفي السياق نفسه يقدم أشرف القرقني مداخلة حول "الصيرورة رقما في مجتمع ما بعد الإنسان" من خلال رواية "هيا نشتر شاعرا" لأفونسو كروش.





وينتظم في اليوم الثاني لأيام الرواية البرتغالية لقاء حول "جوزيه ساراماجو" بعيون تونسية يتطرق خلالها أيمن حسن إلى شخصية فرناندو بيسوا كبطل في الرواية العالمية استنادا إلى نماذج أنطونيو تابوكي وجوزيه ساراماغو. كما سيتوقف العادل خضر عند تجربة جوزيه ساراماغو الروائية ويسلط عبد الجليل العربي الضوء على الجانبين السردي والتاريخي في هذه التجربة.





وتختتم تظاهرة "أيام الرواية البرتغالية" بلقاء مع الروائي البرتغالي "أفونسو كروش" يقدمه عبد الجليل العربي وسيتم بالمناسبة توقيع رواياته المنقولة إلى العربية.