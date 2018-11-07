تأكيد جديد على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين التونسي و المصري

اكدت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين ورابطة النقاد الرياضية المصرية في بيان مشترك أن المباراة المرتقبة بين الاهلي المصري والترجي التونسي يوم الجمعة في ملعب رادس في اطار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، هى مباراة تنافسية في كرة القدم بين الاشقاء من أجل الاستمتاع بحدث كروى كبير في كنف الروح الرياضية.





وشددتا علي عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين التونسي والمصري في مختلف المجالات وعلى ان العلاقة بين البلدين الشقيقين لا يمكن ان تتأثر أبدا اعتبارا للروابط التاريخية والأصيلة بين الشعبين الشقيقين .





واعرب الطرفان عن ألامل أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسؤولية خلال المباراة المرتقبة و"ان يكون التشجيع المثالي هو الشعار الوحيد لمباراة الاشقاء خاصة وأنها ستعلن عن البطل الذى سيمثل العرب وافريقيا فى بطولة كأس العالم للأندية بالامارات."





كما تم التاكيد في البيان على حرص كل طرف على تسهيل مهام الصحفيين من كل من الجمعيتين خلال ادائهم لمهامهم سواء في تونس او في مصر .





ويراس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين عدنان بن مراد بينما يراس رابطة النقاد المصرية محمد شبانة