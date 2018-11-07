صاحب لقطة الاحتفال بهدف كهربا: رش المياه أقل حاجة لنادي الزمالك وكنت هتعاير بالخسارة من الحرس

تحدث يوسف مصطفى لاعب نادي الزمالك وصاحب اللقطة الشهيرة في هدف كهربا في شباك حرس الحدود بمباراة الدوري يوم الاثنين في ظهوره الأول تلفزيونيًا.

وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قمت برش المياه داخل شباك حارس حرس الحدود من أجل فك النحس، دي اقل حاجة اعملها لنادي الزمالك الكيان الكبير".

وتابع: "كنت فرحان جدًا بالهدف واننا هنفوز بالمباراة، كنت قلقان ان الناس تعايرني بالخسارة من حرس الحدود وحاولت المساعدة في الفوز برش المياه لفك النحس".

وأضاف يوسف "انا لاعب في صفوف فريق 2006 بناشئي الزمالك وهذا شرف لي، العب في مركز الظهير الأيمن ومثلي الأعلى محليًا حازم إمام وكهربا وايمن حفني ومصطفى فتحي واسماعيل يوسف، وعالميًا داني ألفيش وكارفخال ومحمد صلاح".