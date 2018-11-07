أصحاب التاكسي الفردي بتونس يلوّحون بالإضراب العام يوم 16 نوفمبر 2018

لوّحت الغرفة النقابية الجهوية لإقليم تونس الكبرى التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، بالدخول في إضراب عام، الجمعة 16 نوفمبر 2018، من الخامسة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، وذلك في صورة عدم تجاوب السلطات المعنية لمطالب المهنيين لا سيما تفعيل محضر جلسة 6 أفريل 2018 الممضاة مع وزارة النقل.





وأعلن الاتحاد الجهوي باريانة أنه يعتزم، قبل موعد 16 نوفمبر 2018، تنفيذ تحرك احتجاجي وذلك الخميس 15 نوفمبر 2018 بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.





ويأتي القرار إثر اجتماع عقده المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي.

يذكر أن الغرفة النقابية لأصحاب التاكسي الفردي بإقليم تونس الكبرى تجمع أصحاب التاكسي الفردي بكل من ولاية تونس، أريانة، بن عروس وولاية منوبة.