أحد مشايخ سيناء يناشد "السيسي": نريد الاكتفاء من الصناعة والزراعة في المحافظة



وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنهم تحدثوا أيضا مع محافظ جنوب سيناء وطمأنهم في هذا الشأن.



كما طالب أيضا بالتواجد الطبي في المحافظة، وأن تتوفر الأعداد اللازمة من الأطباء والممرضين، بدلا من القوافل الطبية، لافتا إلى أن سيناء انطلقت للعالمية بعد منتدى شباب العالم.

ناشد الشيخ سالم، أحد مشايخ سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنظر إلى جنوب سيناء في المشروعات التنموية، مشددا على أنهم يريدون أن يكونوا محافظة مكتفية في الزراعة والصناعة.