"الأبنية التعليمية": نحتاج لبناء 51645 فصلا دراسيا



وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه يجب أن يشاركه رجال الأعمال، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، والجهات السيادية، وكل من يريد بناء مدارس.



وأشار إلى أن 44% من المدارس تعمل بكثافة مرتفعة، و17.6% من المدارس تعمل بنظام الفترات، لافتا إلى أن الدولة في حاجة إلى بناء 51645 فصلًا دراسيًّا.

قال اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئه الأبنية التعليمية، إن الحكومة جادة في بناء المدارس، مشددا على أن الهيئة قادرة على الدخول في تحدي الـ250 ألف فصل الذين تحتاجهم الدولة، إذا توفرت الأراضي الخاصة بها، والتمويل.