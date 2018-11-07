مهاجم الزمالك: كوبر سبب عدم انضمامي للمنتخب

صرح باسم مرسي نجم لاريسا اليوناني بأن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب هو سبب ابتعاده عن المنتخب في الفترة الماضية.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " ثقتي في نفسي لم تهتز وغبت عن المنتخب في الفترة الماضية بسبب الإصابة في ركبتي وعدت بعدها مع الزمالك وسجلت 12 هدفا ولم يسلط أحد الضوء على ذلك".

وأضاف: "كوبر رفض الاستماع لي على الرغم من إني كنت أفضل مهاجم في مصر".

واختتم مرسي تصريحاته قائلاً : " أنا من اللاعبين الملتزمين في التدريب ويشهد على ذلك جميع المدربين الذين تعاملت معهم".