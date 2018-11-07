بعد نجاحه بالإمارات ولبنان.. إطلاق برنامج "كن جميلا" لمرضى السرطان في مصر

في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر، سيتم إطلاق مؤسسة "هدى الإمام – كن جميلاً"، وهو برنامج مخصص لمرضى السرطان يهدف لإرشادهم إلى أفضل سبل العناية بمظهرهم الخارجي أثناء مراحل العلاج المختلفة، مما يساعدهم على مواجهة المرض بثقة أكبر.





وأطلقت مبادرة "كن جميلاً" في الإمارات العربية المتحدة ولبنان منذ 2012، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل المقدمة لمرضى السرطان والتي سيتم إطلاقها هذا الشهر في أكثر من سبعة مستشفيات بما في ذلك المعهد الوطني للسرطان، مستشفى السلام، مستشفى بهية، دار الفؤاد، مستشفى سرطان الأطفال 57357، مركز ABC ، مؤسسة سرطان الثدي بمصر، وغيرهم.





ويهدف البرنامج في مصر، هو مكافحة السرطان عن طريق رفع كفاءة الجهاز المناعي للمريض حتى يتمكن من محاربة الخلايا السرطانية والقضاء عليها، وذلك من خلال رفع معنويات المرضى وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية من خلال "كن جميلاً"، والتغذية الصحيحة وبالمساندة النفسية للمريض ومن حوله، مع الاهتمام الكبير بالبحث العلمي في تطوير هذه الوسائل للوصول إلى أفضل النتائج العالمية كما قال محسن محجوب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.



