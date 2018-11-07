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خالد النبوي لـ"الفجر الفني": حملة "الناس لبعضيها" آمنة.. والخطوة القادمة في الصعيد (فيديو وصور)

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:21 ص
خالد النبوي لـالفجر الفني: حملة الناس لبعضيها آمنة.. والخطوة القادمة في الصعيد (فيديو وصور)
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سارة إبراهيم - تصوير: ياسمين عليوة
 

أعرب الفنان خالد النبوي سفير بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري، عن سعادته بإقبال طلاب وأساتذة أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية، على المساهمة في حملة "الناس لبعضيها" للتبرع بالدم، التي انطلقت أمس الثلاثاء، من داخل الأكاديمية.


وأضاف "النبوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه توقع هذا الإقبال الكبير، موجهاً شكر خاص للدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية ونقيب الممثلين، وزملاء وزميلات المستقبل على المشاركة في المبادرة، قائلاً: "الفن طول عمره في طليعة الخدمة الاجتماعية".


وعن الخطوات القادمة للحملة، قال "النبوي" إنه يدرس الأمر لإطلاقها في صعيد مصر في قنا، واختتم بالرد على الشكوك حول أمان الحملة، مؤكداً أن الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام بالهلال الأحمر هي المسؤول عن ذلك، لافتاً إلى خضوع المتبرع إلى كشف طبي للتأكد من قدرته على التبرع.

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