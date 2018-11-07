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شيماء سيف تعلن بدء تصوير الموسم الخليجي من برنامجها "ميس آندرستاند"

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:09 ص
شيماء سيف تعلن بدء تصوير الموسم الخليجي من برنامجها ميس آندرستاند
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أحمد رمضان متولي
 

بعد نجاحها الكبير من خلال برنامج "ميس اندر ستاند" والذي يعرض الجمعة من كل أسبوع علي قناة ON E أعلنت الفنانة شيماء سيف بدأ تصوير النسخة الخليجية من برنامجها بمجموعه من الاطفال العرب من دول الخليج العربي وذلك خلال اللقاء التلفزيوني الذي تم معها ببرنامج "ليالي الكويت".

وأشارت شيماء إلى أنه تم الانتهاء من التحضيرات النهائية للبرنامج وبدء التصوير خلال ايّام قليلة مقبلة.

من المعروف أن البرنامج لاقي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال الأسابيع الفائتة مما جعل شيماء وشركه روزناما المنتجه له يفكرون بعمل نسخه خليجية من البرنامج.

برنامج "ميس اندر استاند" فكره وإخراج هشام جمال وتقديم شيماء سيف وإنتاج شركه روزنامة.

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