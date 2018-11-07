اخدم نفسك بنفسك.. كيف يتأهل ليفربول إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟

خسر فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوف الدولي المصري محمد صلاح أمام نظيره النجم الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس المجموعة تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره نابولي الإيطالي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو" معقل الفريق الإيطالي.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- ليفربول (6 نقاط)

2- نابولي (6 نقاط)

3- باريس سان جيرمان (5 نقاط)

4- النجم الأحمر (4 نقاط)

المباريات المتبقية في المجموعة:

الجولة الخامسة:

ليفربول × باريس سان جيرمان

نابولي × النجم الأحمر

الجولة السادسة:

ليفربول × نابولي

باريس سان جيرمان × النجم الأحمر

كيف يتأهل "ليفربول" لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا؟

-في حالة فوز ليفربول في مباراتيه القادمتين ضد نابولي وباريس سان جيرمان يصعد لدور الـ16 مباشرة ودون انتظار نتائج باق المباريات، حيث يرتفع رصيده في هذه الحالة لـ12 نقطة.

-في حالة فوز ليفربول على باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة وفوز نابولي أو تعادله مع النجم الأحمر في نفس الجولة، يتأهل ليفربول ونابولي لدور الـ16 بشكل رسمي ودون انتظار الجولة السادسة، حيث سيرتفع رصيدهما إلي 9 نقاط، بينما سيكون أقصي رصيد يصل إليه الفريق الباريسي منافسهما الأقرب هو 8 نقاط فقط.

-حال تعادله مع باريس سان جيرمان في الجولة القادمة والفوز على نابولي في الجولة الأخيرة يصعد ليفربول لدور الـ16 ولكن بشرط خسارة أو تعادل واحد من نابولي أو باريس مع النجم الأحمر.

-لو خسر ليفربول أمام باريس سان جيرمان في الجولة القادمة يستطيع الصعود حال فوزه على نابولي في الجولة الأخيرة، بشرط فوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان وخسارته أمام نابولي.

-في حالة تعادل ليفربول في مباراتيه المتبقيتين سيصبح رصيده 8 نقاط، وهنا سيحتاج لتعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر وخسارة الأخير أمام نابولي، ليصعد الليفر بصحبة نابولي إلي دور الـ16.