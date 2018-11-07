باسم مرسي يثير الجدل بشأن إمكانية انتقاله للأهلي
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:58 صريهام عبد المحسن
صرح باسم مرسي نجم لاريسا اليوناني بأنه إذا عرض عليه الأهلي الإنضمام له حاليًا فسيرفض لارتباطه بعقد مع الزمالك.
وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:
" احترافي في اليونان فرق معي وستظهر نتيجته بعد شهر وإذا رفض الزمالك عودتي فسأنتقل
لأي ناد ولدي الكثير من العروض الداخلية والخارجية".
وأضاف: "أنا من طلبت الرحيل عن الزمالك ووقعت له لمدة
موسمين سينتهي بنهاية هذا الموسم".
واختتم مرسي تصريحاته قائلاً: " إذا عرض علي الأهلي
حالياً الإنضمام له فسأرفض لارتباطي بعقد مع الزمالك".
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