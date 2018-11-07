اتحاد الكرة: كوبر وافق على تقليد شخصيته في رمضان دون مقابل

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن الأرجنتيني هيكتور كوبر وافق على قيام رامز جلال بتنكر شخصيته من أجل القيام ببرنامج مقالب في رمضان الماضي.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كوبر مضى على عقد أنه لا توجد مشكلة من قيام رامز بتقليد شخصيته في برنامج المقالب الشهير الموسم الماضي".

وتابع: "كوبر لم يتقاضى مليمًا واحدًا مقابل موافقته على تقليد شخصيته".