عاجل.. حريق هائل في شقة وإصابة 4 طالبات باختناق بقنا

أصيبت 4 طالبات بحالة اختناق وصدمة عصبية، مساء أمس، إثر نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية.





تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، بإصابة كل من آية عبده 21 سنة، وإيمان عادل عبدالرسول 20 سنة، وإلهام حماده 19 سنة، وشفاء عبدربه 21 سنة" جميهم طلاب بجامعة جنوب الوادي، بحالة اختناق من مع صدمة عصبية- حسب التقرير المبدئي في مستشفى الجامعة.





وأفاد مصدر أمني، بأن الحريق في الشقة لسكن طالبات ناتج عن ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.