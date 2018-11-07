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تصريح ناري من مجدي عبد الغني ضد أعضاء اتحاد الكرة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
تصريح ناري من مجدي عبد الغني ضد أعضاء اتحاد الكرة
مجدي عبد الغني
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أحمد شاكر
 

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، أن هناك موظفون أقوى من أعضاء مجلس الإدارة بالجبلاية.

 

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "معرفتش أزعل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، بعد تهمة سرقة ملابس المنتخب".

 

وأكمل: "كان يجب ألا يظهر الموضوع للإعلام كما حدث".

 

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