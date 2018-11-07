الأربعاء.. انطلاق الدورة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى

تنطلق الدورة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى بقاعة اتحاد عمال مصر، في 14 نوفمبر الجاري، لتدريب محامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة منسق عام المعهد، إنه تقرر افتتاح الدوة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر. وأضاف، إسماعيل، بأن النقيب العام، سامح عاشور، سيلقي كلمة افتتاحية، تتضمن الترتيبات الأولية لهذا اليوم.





وأضاف أبو بكر الضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن النقابة قررت تقسيم النقابات المشاركة في الدورة الثانية للمعهد إلى مجموعتين، تضم المجموعة الواحدة 4 نقابات، بحيث تحضر المجموعة الأولى، التي تضم المحامين التابعين لنقابات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية يوم الأربعاء من كل أسبوع، بينما تنعقد محاضرات المجموعة الثانية يوم السبت من كل أسبوع، وتضم نقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وبذلك يصبح الحضور يوما واحدا في الأسبوع لكل مجموعة.





وأشار "الضوة" إلى أن المعهد سيعقد محاضرتين في اليوم الواحد للمجموعة الواحدة، الأولى ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية، بينما ستكون الأخرى من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.





وأوضح أن ذلك يأتي طبقًا لقرارات مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الشهري الأسبق، تيسيرًا على طلاب معهد المحاماة في الحضور يوما واحدا أسبوعيًا لتلقي المحاضرات.





وكانت تعقد الدورة الأولى من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بواقع محاضرتين أسبوعيًا يومي السبت والأربعاء بحضور محامي النقابات الثماني المشتركة في دورة المعهد، وهى: نقابتا شمال وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، ونقابتا شمال وجنوب الجيزة، ونقابتا شمال وجنوب القليوبية.