شاهد.. الظهور الأول لـ "دياب" بعد زواجه (صور)

وصل دياب بصحبه مديره أعماله ميرا أمير وصعد إلى مسرح الحفل وسط صيحات الحضور على أغنيه "غمازات" ثم قام بغناء العديد من اشهر أغانيه منها "العو"، "الشحن فصل"، "حب دروشني"، "قلبي مرجيحة" وغيرهم العديد وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور .





ويعتبر هذا الظهور الأول لـ "دياب" بعد زواجه، بجانب ذلك يواصل دياب في هذه الفتره تصوير أحداث مسلسل "بحر" الذى يشارك فى بطولته مع النجم ماجد المصري.



ويستعد دياب كذلك خلال الفترة القادمة لتصوير أحداث فيلمه الجديد "ترانيم إبليس" الذى يشارك فى بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن منهم مصطفى شعبان وأحمد السقا ومنى زكى وأمينة خليل وغيرهم العديد.



