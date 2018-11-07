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عاجل.. باسم مرسي يفاجئ جمهور الأهلي قبل موقعة الترجي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
عاجل.. باسم مرسي يفاجئ جمهور الأهلي قبل موقعة الترجي
باسم مرسي
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ريهام عبد المحسن
 

أكد باسم مرسي نجم لاريسا اليوناني بأنه لا يسعى لإثارة جمهور الأهلي وأعرب عن أمله بفوز الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا.

 

وقال مرسي في تصريحات تليفزيونية لفضائية إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء: " جمهور الأهلي هو من يركز معي ودائماً يهاجمني ولا أسعى لإثارتهم".

 

واختتم: " أتمنى فوز الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وسأشجعه لأنه يلعب باسم مصر والأهلي فاوضني قبل انضمامي للزمالك".

 

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