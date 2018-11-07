مي عمر: نسرين أمين وياسمين صبري هاجموني بدون سبب
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:54 صمريم الشريف
أكدت الفنانة مى عمر، أنها في حالة مقابلتها الفنانة نسرين أمين أو ياسمين صبرى ستبادر بمصافحتهما، وهذه طبيعتها لأنها ليس لديها خلاف شخصي مع أي منهما.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "علاقتي بهما كانت كويسة جدًا فى أول مسلسل الأسطورة، ومعرفش الهجوم اللى حصل عليه إيه مبرراته، لانى معملتش حاجة، وهما بدأوا المشاكل مع محمد سامي
وأكدت أنه لم يحذف مشهد واحد لـ نسرين أمين كما قالت الاخيرة.
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