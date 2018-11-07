ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مي عمر: نسرين أمين وياسمين صبري هاجموني بدون سبب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
مي عمر: نسرين أمين وياسمين صبري هاجموني بدون سبب
طباعة
مريم الشريف
 

أكدت الفنانة مى عمر، أنها في حالة مقابلتها الفنانة نسرين أمين أو ياسمين صبرى ستبادر بمصافحتهما، وهذه طبيعتها لأنها ليس لديها خلاف شخصي مع أي منهما.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، قائلة: "علاقتي بهما كانت كويسة جدًا فى أول مسلسل الأسطورة، ومعرفش الهجوم اللى حصل عليه إيه مبرراته، لانى معملتش حاجة، وهما بدأوا المشاكل مع محمد سامي 

وأكدت أنه لم يحذف مشهد واحد لـ نسرين أمين كما قالت الاخيرة. 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما حفلة 11 الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 1:50:06 AM