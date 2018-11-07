تامر حسني يستعد لإحياء أول حفل غنائي له بعد تعافيه من وعكته الصحية.. 9 نوفمبر

يستعد نجم الجيل تامر حسني، لإحياء أول حفل غنائي له بعد مروره بوعكة صحية عانى خلالها من الأحبال الصوتية، ومن المقرر أن يقام الحفل لطلبة الجامعة الأمريكية، يوم الجمعة الموافق 9 من نوفمبر المقبل.





وأعلنت إدارة الجامعة الأمريكية، عن نفاذ تذاكر الحفل، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة، وأمام نفاذ التذاكر اضطر طلاب الجامعة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر الحفل، اللجوء إلى "السوق السوداء" لشراء التذاكر، حيث طرحت أسعار التذاكر على هيئة ثلاث فئات وهي 1200 و950 و 850 جنيه.





وطالب طلاب الجامعة منظمة الحفلة زينه بلوتشي، بنقل مكان الحفل إلى مكان آخر يكون أكبر لاستيعاب العدد الكبير من الجماهير الراغبة في ذهاب الحفل.





واستجابت إدارة الجامعة لرغبة الطلاب حيث عملت على تزويد عدد التذاكر والسماح بإستخدام جزء آخر من الأرض لإقامة عليها الحفل وسيتم تمهيده وتجهيزه.





يذكر أن العسيلي، يشارك تامر حسني، في الحفل ويقدم كل منهما باقة من أجمل الأغاني.



