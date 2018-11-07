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وزير الشباب والرياضة: مصر تقوم بعمل تنمية جبارة رغم الحرب التي تخوضها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:17 ص
وزير الشباب والرياضة: مصر تقوم بعمل تنمية جبارة رغم الحرب التي تخوضها
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نسبة الإبداع والتميز في مصر أصبحت عالية.

وأضاف صبحي، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم 2018، أن مصر عادت إلى دورها الريادي.

وتابع: "مصر تقوم بعمل تنمية جبارة عملاقة رغم الحرب التي تخوضها"، لافتًا إلى أن نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلفة بشكل كبير.
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