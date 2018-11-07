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توقف حركة قطارات الصعيد بسبب تعطل قطار على رصيف محطة بني سويف

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:23 ص
توقف حركة قطارات الصعيد بسبب تعطل قطار على رصيف محطة بني سويف
قطار - صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
توقفت حركة قطارات الصعيد القادمة من أسوان إلى القاهرة، بسبب تعطل قطار الركاب ٩٨٣ أسوان – القاهرة، أمام محطة قطار بنى سويف الرئيسية.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العقيد وليد طاحون، رئيس مباحث السكة الحديد، بتعطل قطار رقم 983 القادم من أسوان إلى القاهرة، على رصيف محطة قطار بنى سويف، وتبين تعطل الجرار الخاص بالقطار بسبب توقف الحركة الكهربائية به.

وتبين أن رقم الجرارالمعطل 3152، وأن مسؤولى السكة الحديد قاموا بارسال امداد من محطة قطار الواسطى إلى القطار المعطل، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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