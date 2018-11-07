محافظ جنوب سيناء: "الرئيس السيسي خير داعم لنا.. وشرم الشيخ وصلت للعالمية"

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: "تحدينا أنفسنا حتى تصبح شرم الشيخ بهذا المنظر، ووصلنا للعالمية".



وأضاف فودة، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم 2018، أن شرم الشيخ أصبحت مدينة المؤتمرات، مناشدًا وزيرة السياحة بعمل منتدى للسياحة العالمي، مؤكدًا أن مصر ليست أقل من أي دولة.



وأشار إلى أن مدينة شر الشيخ شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "السيسي خير داعم لنا".

