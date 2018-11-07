توتنهام يخطف فوزا قاتلا أمام أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق توتنهام في الفوز على بي إس في الهولندي بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بي إس في عن طريق لوك دي يونج في الدقيقة (2)، قبل أن يتعادل هاري كين للسبيرز بالدقيقة (78)، ويقتل ترينت ساينسبري المباراة بهدف في مرماه بالدقيقة (88).

بهذه النتيجة يرفع توتنهام رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث خلف برشلونة وانتر ميلان بينما يتزيل آيندهوفن الهولندي مجموعته بنقطة واحدة.