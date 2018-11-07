بورتو يضع قدما في ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو

نجح نادي بورتو البرتغالي في تحقيق الانتصار ضد منافسه نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هيكتور هيريرا الهدف الأول لبورتو في الدقيقة الثالثة من اللقاء، وعزز موسي ماريجا النتيجة في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص جيفرسون فارفان النتيجة بالهدف الأول للفريق الروسي في الدقيقة 59، وقتل خسوس كورونا المباراة بالهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، واختتم اوتفيا المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 93 قبل نهاية اللقاء.

ورفع بورتو رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات حتى الآن، بينما لم يتحصل الفريق الروسي على أي نقاط بالمجموعة.