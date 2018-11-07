أتلتيكو مدريد يتخطى بروسيا دورتموند بثنائية في دوري الأبطال

تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز هام على بروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ساول نيجويز هدف الأتلتيكو الأول بالدقيقة (33) بينما أضاف أنطونيو جريزمان الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة (80).

وبهذه النتيجة؛ يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف بروسيا المتصدر بـ 6 نقاط، في حين كلوب بروج وموناكو في المركزين الثالث والرابع.