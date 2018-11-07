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شالكه يحسم المركز الثاني ويحقق فوزا ثمينا أمام جالطة سراي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
شالكه يحسم المركز الثاني ويحقق فوزا ثمينا أمام جالطة سراي
شالكه
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أحمد عصام
 

 

فاز نادي شالكه الألماني أمام منافسه نادي جالطة سراي التركي، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وسجل جويدو برجستلر لاعب شالكه الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من المباراة، قبل أن يحسم مارك اوث الهدف الثاني في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

 

ورفع الفريق الألماني رصيده إلى 8 نقاط، وتوقف رصيد جالطة سراي عند 4 نقاط فقط.

 

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