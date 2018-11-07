نشرة أخبار منتصف الليل.. ختام فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها تفاصيل اعتداء أمن نادي الزمالك على أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وترأس رئيس الوزراء لاجتماع الحكومة غداً.





اختتمت في شرم الشيخ، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بحضور خمسة آلاف شاب يمثلون أكثر من ١٤٠ دولة وعدد من الرؤساء أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسوداني عمر البشير وبعض المفكرين والكتاب والخبراء وقادة الرأي.





يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء.





ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.





قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أعضاء مجلس النقاب والصحفيين من أعضاء نادي الزمالك توجهوا لتحرير محضر بقسم العجوزة اليوم، بسبب منعهم من دخول النادي، على الرغم من كونهم أعضاء عاملين.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه خلال تحريرهم المحضر، تلقوا اتصالًا هاتفيًا من الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، يفيد بانتهاء الأمر والأزمة والسماح لهم بالدخول، فعادوا إلى نادي الزمالك للدخول، إلا أنهم وجدوا أمن النادي يقوم بالاعتداء على الصحفيين وتحطيم هواتفهم المحمولة وسرقتها، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على إحدى الزميلات.





دعا 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، النقيب عبدالمحسن سلامة، لعقد اجتماع طارئ، لبحث اعتداء أمن نادي الزمالك عليهم.







