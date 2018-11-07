نابولي يتعادل بصعوبة مع باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مباراة باريس سان جيرمان مع نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق خوان بيرنات بالدقيقة (47)، وتعادل إينسيني لنابولي بالدقيقة (62) من ضربة جزاء.

ويأتي نابولي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف ليفربول الذي يملك نفس عدد النقاط لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتواجد سان جيرمان في المركز الثالث بـ 5 نقاط.