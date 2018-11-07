مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين

قال الدكتور وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تجرى حاليًا، متوقعًا أن يبقى مجلس الشيوخ تحت سيطرة الحزب الديمقراطي وفقا لمؤشراتهم.



وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك احتمالية بأن يسقط مجلس النواب في يد المعارضة الجمهورية، أو تقل نسبة الديمقراطيين بشكل طفيف".



ولفت مستشار السياسة الخارجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الحزب الديمقراطي له سياسة منظمة وتمويل ضخم، وآليات لوجيستية تمكنه من تحقيق الفوز في الانتخابات.

