مبروك عطية: التعامل في الإسلام قائم على الخبرة والإتقان وليس الديانة

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر، أن التعارف بين الناس لتبادل الخبرات في شتى المجالات سنة إسلامية.



وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، الثلاثاء، أن التعامل في الإسلام قائم على الخبرة والإتقان لا على الديانة.



وتابع، أن سيدنا عمر بن الخطاب –رضى الله عنه- أحضروا إليه جبنة مربعات، فسأل ماهذا فقالوا له هذه جبنه صنعها شخص روماني مسيحي، فلم يتسأل عن ديانته أو يرفض أكلها، وما كان منه إلا أن سأل عن طريقة أكلها، وقام بتقطيعها والأكل منها وطالبهم بأن يتعلموا منه كيفية تصنيع هذه الجبنة.

