انتر ميلان يفلت من كمين برشلونة ويخطف تعادلا مثيرا بدوري أبطال أوروبا





برشلونة تقدم بالهدف الأول في المباراة عبر لاعبه البرازيلي المتألق مالكوم في الدقيقة 83، قبل أن يخطف الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.





ورفع برشلونة رصيده للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، ورفع الإنتر رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الثاني.

انتهت قمة مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين انتر ميلان الإيطالي، مضيفه برشلونة الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي احتضنه ملعب سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء.