ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انتر ميلان يفلت من كمين برشلونة ويخطف تعادلا مثيرا بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:51 م
انتر ميلان يفلت من كمين برشلونة ويخطف تعادلا مثيرا بدوري أبطال أوروبا
برشلونة وانتر
طباعة
الفجر الرياضي
 
انتهت قمة مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين انتر ميلان الإيطالي، مضيفه برشلونة الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي احتضنه ملعب سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء.

برشلونة تقدم بالهدف الأول في المباراة عبر لاعبه البرازيلي المتألق مالكوم في الدقيقة 83، قبل أن يخطف الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، ورفع الإنتر رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الثاني.
المزيد عن: كمين برشلونة رياضة دوري ابطال اوروبا برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أنتر ميلان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 12:30:02 AM