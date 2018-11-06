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نزوح المئات بسبب القتال بين جماعة متمردة وعصابة مخدرات فى كولومبيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:48 م
نزوح المئات بسبب القتال بين جماعة متمردة وعصابة مخدرات فى كولومبيا
رئيس كولومبيا
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خاطر عبادة
 

ذكر مسئول كولومبى، اليوم الثلاثاء، أنّ القتال بين جماعة متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي "فارك" وعصابة من أجل السيطرة على منطقة تهريب المخدرات في الجزء الشرقي من البلاد أدى إلى نزوح 850 شخصًا، بينهم 400 طفل.

 

وفر السكان من المناطق الريفية في بلدية هاكاري، في مقاطعة نورتي دي سانتاندير على طول الحدود مع فنزويلا، وفقاً لوكالة رويترز.

 

ولا تزال عمليات التشرد الجماعي تحدث بانتظام في كولومبيا، على الرغم من اتفاق سلام عام 2016 مع أكبر مجموعة متمردة "فارك".

 

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