ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على فنزويلا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:42 م
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على فنزويلا
طباعة
وكالات
 

مدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، العقوبات التي يفرضها على فنزويلا لعام إضافي، في مسعى لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في وقت تزداد الأزمة التي تعاني منها البلاد حدة.

 

وتم تمديد الحظر على توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها "في القمع السياسي" حتى 14 نوفمبر العام القادم.

 

وتشمل العقوبات كذلك تجميد أصول 18 مسؤولا رفيعا في نظام مادورو ومنعهم من السفر إثر اتهامهم بارتكاب انتهاكات حقوقية.

 

ويأتي التحرك الأوروبي بعد أقل من أسبوع من فرض واشنطن عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف تحديدا قطاع الذهب، بينما نددت بكراكاس التي اعتبرت أنها تشكل جزءا من "ثلاثي الاستبداد" مع كوبا ونيكاراغوا.

 

وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم 28 دولة أن قرار تمديد العقوبات اتخذ "في ظل استمرار تدهور الوضع في فنزويلا".

 

وأفاد بيان المجلس بأن "هذه الاجراءات تهدف لتشجيع التوصل إلى حلول مشتركة بشكل ديمقراطي بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في البلد وإفساح المجال لتلبية احتياجات السكان"، وأضاف أن هذه الاجراءات "مرنة ويمكن التراجع عنها ولم توضع من أجل الإضرار بالشعب الفنزويلي".

المزيد عن: يمدد العقوبات فنزويلا الاتحاد الأوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 12:30:02 AM